Atelier équilibre sensoriel (0-4 ans) Gymnase Communautaire du Pays d’Honfleur-Beuzeville Beuzeville

Atelier équilibre sensoriel (0-4 ans)

Gymnase Communautaire du Pays d’Honfleur-Beuzeville Allée des Quatre Paroisses Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 09:30:00

fin : 2026-03-18 11:30:00

Date(s) :

2026-03-18

Semaine de la petite enfance 2026 Atelier Psychomotricité—par des psychomotriciennes -financé par Grandir en Pays d’Auge

La Semaine Nationale de la Petite Enfance, c’est plus de 12 ans d’ateliers jeux, installations, échanges et pédagogies entre parents, enfants et professionnels.

Atelier équilibre sensoriel (0-4 ans)

par le Relais Petite Enfance Honfleur

Places limitées INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES .

Gymnase Communautaire du Pays d’Honfleur-Beuzeville Allée des Quatre Paroisses Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 6 30 19 19 01 elodie.delamare@ccphb.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier équilibre sensoriel (0-4 ans)

Semaine de la petite enfance 2026: Psychomotricity workshop by psychomotricians financed by Grandir en Pays d’Auge

L’événement Atelier équilibre sensoriel (0-4 ans) Beuzeville a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Honfleur-Beuzeville