Atelier estime de soi SOR Paris

Le 15 juin de 10h à 13h, Natália vous propose un atelier unique autour de l’estime de soi, alliant connaissances théoriques & cercle de parole.

Conçu comme un espace sorore et bienveillant, cet atelier vise à donner des clés d’émancipation pour cultiver la confiance en soi et continuer de s’empuissancer au quotidien.

Atelier gratuit, en non-mixité choisie, femmes & minorités de genre.

Interface en LSF sur demande

Atelier unique autour de l’estime de soi, alliant connaissances théoriques & cercle de parole.

Le lundi 15 juin 2026

de 10h00 à 13h00

gratuit

Inscriptions obligatoire par SMS au 0757841312.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-15T13:00:00+02:00

fin : 2026-06-15T16:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-15T10:00:00+02:00_2026-06-15T13:00:00+02:00

SOR 3, rue des Tourelles 75020 Paris

https://www.instagram.com/sor.paris20/



Afficher la carte du lieu SOR et trouvez le meilleur itinéraire

