Atelier estime de soi SOR Paris
Atelier estime de soi SOR Paris lundi 15 juin 2026.
Le 15 juin de 10h à 13h, Natália vous propose un atelier unique autour de l’estime de soi, alliant connaissances théoriques & cercle de parole.
Conçu comme un espace sorore et bienveillant, cet atelier vise à donner des clés d’émancipation pour cultiver la confiance en soi et continuer de s’empuissancer au quotidien.
Atelier gratuit, en non-mixité choisie, femmes & minorités de genre.
Interface en LSF sur demande
Atelier unique autour de l’estime de soi, alliant connaissances théoriques & cercle de parole.
Le lundi 15 juin 2026
de 10h00 à 13h00
gratuit
Inscriptions obligatoire par SMS au 0757841312.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-15T13:00:00+02:00
fin : 2026-06-15T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-15T10:00:00+02:00_2026-06-15T13:00:00+02:00
SOR 3, rue des Tourelles 75020 Paris
https://www.instagram.com/sor.paris20/
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