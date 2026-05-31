Olivier Bourdeaut, Librairie de Paris, Paris
Olivier Bourdeaut, Librairie de Paris, Paris mercredi 24 juin 2026.
Olivier Bourdeaut Mercredi 24 juin, 00h00 Librairie de Paris Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-24T00:00:00+02:00 – 2026-06-24T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-24T00:00:00+02:00 – 2026-06-24T23:59:00+02:00
Photographie © Francesca Mantovani
Librairie de Paris 7,9,11 place de Clichy,Paris Paris 75017 Quartier des Batignolles Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-olivier-bourdeaut-1989819044326 »}]
Photographie © Francesca Mantovani Rencontre-Dédicace
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