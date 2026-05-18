ATELIER ÊTRE BIEN Montpellier

Montpellier

ATELIER ÊTRE BIEN

125 Bis Avenue de Palavas Montpellier Hérault

Tarif : 125 – 125 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

L’atelier Être bien, créé par Lise Bourbeau, vous guide en profondeur pour devenir bien avec vous-même et avec les autres — avec des outils concrets, simples et transformateurs.

L’atelier a lieu les 20 et 21 juin à l’hôtel Novotel de 9 à 17 h 30

L’atelier Être bien, créé par Lise Bourbeau, vous guide en profondeur pour devenir bien avec vous-même et avec les autres — avec des outils concrets, simples et transformateurs.

Coup de cœur absolu !

Et si vous faisiez enfin de vous-même une priorité ?

Cet atelier unique vous transmet des outils concrets pour vous sentir bien avec vous-même… et avec les autres, afin de créer la vie que vous souhaitez vraiment

Jour 1 ÊTRE BIEN avec soi

Un moment pour vous reconnecter à vous-même et comprendre ce qui vous bloque.

Vous apprendrez à

vous aimer inconditionnellement

identifier vos peurs et croyances limitantes

dépasser ce qui vous empêche d’être pleinement vous-même

Repartez avec des clés concrètes pour avancer, pas à pas, vers votre bien-être.

Jour 2 ÊTRE BIEN avec les autres

Parce que nos relations sont au cœur de notre équilibre…

Vous découvrirez

pourquoi certaines situations se répètent

comment apaiser vos émotions et vos relations

des méthodes efficaces pour transformer vos échanges

Transformez vos relations en véritables leviers de mieux-être !

Osez faire le premier pas vers vous-même

Tarif 125€ jour

(Acompte 20€ jour)

Infos et inscriptions Anne Rouquié

06 71 57 26 18

anner@ecoutetoncorps.com .

125 Bis Avenue de Palavas Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 6 71 57 26 18 anner@ecoutetoncorps.com

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English :

The Être bien workshop, created by Lise Bourbeau, provides in-depth guidance on how to feel good about yourself and others? with concrete, simple and transformative tools.

L’événement ATELIER ÊTRE BIEN Montpellier a été mis à jour le 2026-05-18 par 34 OT MONTPELLIER