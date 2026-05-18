ATELIER ÊTRE BIEN Montpellier
ATELIER ÊTRE BIEN Montpellier samedi 20 juin 2026.
Montpellier
ATELIER ÊTRE BIEN
125 Bis Avenue de Palavas Montpellier Hérault
Tarif : 125 – 125 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
L’atelier Être bien, créé par Lise Bourbeau, vous guide en profondeur pour devenir bien avec vous-même et avec les autres — avec des outils concrets, simples et transformateurs.
L’atelier a lieu les 20 et 21 juin à l’hôtel Novotel de 9 à 17 h 30
L’atelier Être bien, créé par Lise Bourbeau, vous guide en profondeur pour devenir bien avec vous-même et avec les autres — avec des outils concrets, simples et transformateurs.
Coup de cœur absolu !
Et si vous faisiez enfin de vous-même une priorité ?
Cet atelier unique vous transmet des outils concrets pour vous sentir bien avec vous-même… et avec les autres, afin de créer la vie que vous souhaitez vraiment
Jour 1 ÊTRE BIEN avec soi
Un moment pour vous reconnecter à vous-même et comprendre ce qui vous bloque.
Vous apprendrez à
vous aimer inconditionnellement
identifier vos peurs et croyances limitantes
dépasser ce qui vous empêche d’être pleinement vous-même
Repartez avec des clés concrètes pour avancer, pas à pas, vers votre bien-être.
Jour 2 ÊTRE BIEN avec les autres
Parce que nos relations sont au cœur de notre équilibre…
Vous découvrirez
pourquoi certaines situations se répètent
comment apaiser vos émotions et vos relations
des méthodes efficaces pour transformer vos échanges
Transformez vos relations en véritables leviers de mieux-être !
Osez faire le premier pas vers vous-même
Tarif 125€ jour
(Acompte 20€ jour)
Infos et inscriptions Anne Rouquié
06 71 57 26 18
anner@ecoutetoncorps.com .
125 Bis Avenue de Palavas Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 6 71 57 26 18 anner@ecoutetoncorps.com
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English :
The Être bien workshop, created by Lise Bourbeau, provides in-depth guidance on how to feel good about yourself and others? with concrete, simple and transformative tools.
L’événement ATELIER ÊTRE BIEN Montpellier a été mis à jour le 2026-05-18 par 34 OT MONTPELLIER
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