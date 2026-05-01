Atelier Explore Doubs et Suricate Comcom Sancey Sancey

Sancey

Atelier Explore Doubs et Suricate

Comcom Sancey 14Bis Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sancey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 10:00:00

fin : 2026-05-06 11:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Profitez des beaux jours pour préparer vos sorties natures.

Matériel Ordinateur et portable .

Comcom Sancey 14Bis Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62 c.numerique.ccpsb@gmail.com

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English : Atelier Explore Doubs et Suricate

L’événement Atelier Explore Doubs et Suricate Sancey a été mis à jour le 2026-04-28 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE