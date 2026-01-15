TUFC Les grenouilles Le Patronage Sancey

TUFC Les grenouilles

Le Patronage 12 Rue de Lattre de Tassigny Sancey Doubs

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 20:00:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Avec Les Grenouilles, Dorian Raffin redonne vie à l’une des comédies les plus jubilatoires d’Aristophane, en révélant toute sa modernité, son audace et son irrévérence. Dans un voyage délirant au cœur des Enfers, Dionysos — dieu du théâtre en quête du meilleur poète — se heurte à un chœur de grenouilles aussi bruyant que malicieux, et à une galerie de personnages hauts en couleur.

Entre débats littéraires, joutes verbales et situations plus absurdes les unes que les autres, Les Grenouilles devient un spectacle accessible, brillant, et follement divertissant.

Un voyage théâtral où l’on rit, on s’interroge, et où l’esprit d’Aristophane résonne plus que jamais libre, impertinent et terriblement vivant .

Le Patronage 12 Rue de Lattre de Tassigny Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 32 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : TUFC Les grenouilles

L’événement TUFC Les grenouilles Sancey a été mis à jour le 2026-01-15 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE