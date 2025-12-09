Sentier historique de Belvoir Sancey Doubs

Sentier historique de Belvoir A pieds Difficulté moyenne

Sentier historique de Belvoir Espace France Services de Sancey 25430 Sancey Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 11990.0 Tarif :

Cette randonnée emblématique de la région vous emmène à la découverte du riche patrimoine médiéval de Belvoir et de Sancey.

Difficulté moyenne

https://explore.doubs.fr/trek/844

English :

This emblematic regional hike takes you on a tour of the rich medieval heritage of Belvoir and Sancey.

Deutsch :

Diese symbolträchtige Wanderung in der Region führt Sie zur Entdeckung des reichen mittelalterlichen Erbes von Belvoir und Sancey.

Italiano :

Questa passeggiata emblematica della regione vi porta alla scoperta del ricco patrimonio medievale di Belvoir e Sancey.

Español :

Este emblemático paseo por la región le llevará a recorrer el rico patrimonio medieval de Belvoir y Sancey.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-13 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data