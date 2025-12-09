Sentier historique de Belvoir Sancey Doubs
Cette randonnée emblématique de la région vous emmène à la découverte du riche patrimoine médiéval de Belvoir et de Sancey.
English :
This emblematic regional hike takes you on a tour of the rich medieval heritage of Belvoir and Sancey.
Deutsch :
Diese symbolträchtige Wanderung in der Region führt Sie zur Entdeckung des reichen mittelalterlichen Erbes von Belvoir und Sancey.
Italiano :
Questa passeggiata emblematica della regione vi porta alla scoperta del ricco patrimonio medievale di Belvoir e Sancey.
Español :
Este emblemático paseo por la región le llevará a recorrer el rico patrimonio medieval de Belvoir y Sancey.
