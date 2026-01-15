TUFC La véritable histoire de la gorgone méduse ou comment tuer un visage Le Patronage Sancey

TUFC La véritable histoire de la gorgone méduse ou comment tuer un visage

Le Patronage 12 Rue de Lattre de Tassigny Sancey Doubs

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-05-06

La véritable histoire de la Gorgone Méduse, ou comment tuer un visage ?, de Béatrice Bienville, porté par Maëlle Frouin

La véritable histoire de la Gorgone Méduse, ou comment tuer un visage ? nous entraîne au cœur d’un mythe que l’on croyait connaître — pour mieux le déconstruire, le réinventer et surtout le remettre entre les mains de celle qui en fut longtemps dépossédée Méduse. Avec une écriture vive, incisive et profondément sensible, Béatrice Bienville offre une parole neuve à cette figure trop souvent réduite à son monstrueux visage.

Ici, Méduse se raconte, se relève, se redresse. Elle dévoile ce qui se cache derrière la légende la violence des récits imposés, la fabrication du regard, la peur qu’inspire une femme qui refuse de baisser les yeux.

Entre humour acéré, poésie ardente et lucidité contemporaine, le spectacle interroge la manière dont on fabrique les monstres… et surtout qui a le pouvoir de dire la vérité d’un visage.

Une traversée à la fois mythologique et terriblement actuelle, qui nous invite à regarder autrement — à regarder vraiment. .

