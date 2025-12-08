Va te faire Belvoir Sancey Doubs

Va te faire Belvoir Gravel bike Difficile

Va te faire Belvoir Basilique Sainte-Jeanne-Antide, Sancey 25430 Sancey Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Une boucle courte mais épicée qui, au fil des villages traversés, montre la diversité du patrimoine rural et permet une belle plongée dans le Pays de Sancey.

English :

A short but spicy loop which, as it passes through the villages, shows the diversity of the rural heritage and offers a wonderful insight into the Pays de Sancey.

Deutsch :

Eine kurze, aber würzige Schleife, die im Verlauf der durchquerten Dörfer die Vielfalt des ländlichen Erbes zeigt und einen schönen Einblick in das Pays de Sancey ermöglicht.

Italiano :

Un percorso breve ma ricco di spunti che, attraversando i villaggi, mostra la diversità del patrimonio rurale e offre un’ottima visione del Pays de Sancey.

Español :

Un bucle corto pero picante que, al pasar por los pueblos, muestra la diversidad del patrimonio rural y ofrece una gran visión del Pays de Sancey.

