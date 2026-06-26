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ATELIER FABRICATION DE COSMÉTIQUES NATURELS MAISON DE LA GARONNE Miramont-de-Comminges

ATELIER FABRICATION DE COSMÉTIQUES NATURELS MAISON DE LA GARONNE Miramont-de-Comminges

ATELIER FABRICATION DE COSMÉTIQUES NATURELS MAISON DE LA GARONNE Miramont-de-Comminges mardi 28 juillet 2026.

Lieu
MAISON DE LA GARONNE
Adresse
10 Rue Maube
Ville
31800 Miramont-de-Comminges
Département
Haute-Garonne
Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Miramont-de-Comminges

ATELIER FABRICATION DE COSMÉTIQUES NATURELS

MAISON DE LA GARONNE 10 Rue Maube Miramont-de-Comminges Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 14:00:00
fin : 2026-07-28 16:00:00

Date(s) :
2026-07-28

Cosmétique et nature ! Fabrication d’un baume.
Atelier d’artisanat pour public adulte, animé par l’association serpettes et chaudrons.
Partie théorique et pratique: fabrication d’un baume visage et/ou corps.

Inscription obligatoire, places limitées (12 places max)
Tarif GRATUIT   .

MAISON DE LA GARONNE 10 Rue Maube Miramont-de-Comminges 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 36 85 00 11 

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English :

Cosmetics and Nature! Making a Balm.

L’événement ATELIER FABRICATION DE COSMÉTIQUES NATURELS Miramont-de-Comminges a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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