ATELIER FABRICATION DE COSMÉTIQUES NATURELS MAISON DE LA GARONNE Miramont-de-Comminges
ATELIER FABRICATION DE COSMÉTIQUES NATURELS MAISON DE LA GARONNE Miramont-de-Comminges mardi 28 juillet 2026.
Miramont-de-Comminges
ATELIER FABRICATION DE COSMÉTIQUES NATURELS
MAISON DE LA GARONNE 10 Rue Maube Miramont-de-Comminges Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 14:00:00
fin : 2026-07-28 16:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Cosmétique et nature ! Fabrication d’un baume.
Atelier d’artisanat pour public adulte, animé par l’association serpettes et chaudrons.
Partie théorique et pratique: fabrication d’un baume visage et/ou corps.
Inscription obligatoire, places limitées (12 places max)
Tarif GRATUIT .
MAISON DE LA GARONNE 10 Rue Maube Miramont-de-Comminges 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 36 85 00 11
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English :
Cosmetics and Nature! Making a Balm.
L’événement ATELIER FABRICATION DE COSMÉTIQUES NATURELS Miramont-de-Comminges a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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