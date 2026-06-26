ATELIER TECHNIQUES DE SURVIE MAISON DE LA GARONNE Miramont-de-Comminges
ATELIER TECHNIQUES DE SURVIE MAISON DE LA GARONNE Miramont-de-Comminges mercredi 5 août 2026.
Miramont-de-Comminges
ATELIER TECHNIQUES DE SURVIE
MAISON DE LA GARONNE 10 Rue Maube Miramont-de-Comminges Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05 12:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Apprenez quelques techniques pour survivre en pleine nature !
Découvrez des techniques de survie de base pour apprendre à vous débrouiller dans la nature: savoir faire du feu, apprendre les nœuds , découvrir quelques plantes sauvages, etc.
Séance animée par The Bear workshop (Quentin Kieffer)
Public Famille (adultes + enfants à partir de 7 ans)
Tarifs gratuit
Nombre de places 15
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MAISON DE LA GARONNE 10 Rue Maube Miramont-de-Comminges 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 36 85 00 11
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English :
Learn some techniques for surviving in the wilderness!
L’événement ATELIER TECHNIQUES DE SURVIE Miramont-de-Comminges a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE