ATELIER THÉÂTRE/CIRQUE MAISON DE LA GARONNE Miramont-de-Comminges samedi 8 août 2026.

Miramont-de-Comminges

ATELIER THÉÂTRE/CIRQUE

MAISON DE LA GARONNE 10 Rue Maube Miramont-de-Comminges Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Deux séances de théâtre & cirque animées par la Cie Balancîmes

Séance 1

Public enfants de 7 à 13 ans

Tarifs gratuit

Nombre de places 14 enfants max

Séance 2

Public enfants de 3 à 6 ans

(accompagnés d’1 adulte non inscrit)

Tarifs gratuit

Nombre de places 14 enfants max accompagnés d’1 parent

Pensez à réserver !!! .

MAISON DE LA GARONNE 10 Rue Maube Miramont-de-Comminges 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 36 85 00 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Two theater and circus performances presented by Cie Balanc%EEmes

L’événement ATELIER THÉÂTRE/CIRQUE Miramont-de-Comminges a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE