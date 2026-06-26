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ATELIER THÉÂTRE/CIRQUE MAISON DE LA GARONNE Miramont-de-Comminges

ATELIER THÉÂTRE/CIRQUE MAISON DE LA GARONNE Miramont-de-Comminges

ATELIER THÉÂTRE/CIRQUE MAISON DE LA GARONNE Miramont-de-Comminges samedi 8 août 2026.

Lieu
MAISON DE LA GARONNE
Adresse
10 Rue Maube
Ville
31800 Miramont-de-Comminges
Département
Haute-Garonne
Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Tarif

Miramont-de-Comminges

ATELIER THÉÂTRE/CIRQUE

MAISON DE LA GARONNE 10 Rue Maube Miramont-de-Comminges Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Deux séances de théâtre & cirque animées par la Cie Balancîmes
Séance 1
Public enfants de 7 à 13 ans
Tarifs gratuit
Nombre de places 14 enfants max

Séance 2
Public enfants de 3 à 6 ans
(accompagnés d’1 adulte non inscrit)
Tarifs gratuit
Nombre de places 14 enfants max accompagnés d’1 parent

Pensez à réserver !!!   .

MAISON DE LA GARONNE 10 Rue Maube Miramont-de-Comminges 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 36 85 00 11 

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English :

Two theater and circus performances presented by Cie Balanc%EEmes

L’événement ATELIER THÉÂTRE/CIRQUE Miramont-de-Comminges a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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