Atelier Fabrication de Magnet Oh Croco Val-de-Scie

Informations pratiques

Val-de-Scie

Atelier Fabrication de Magnet

Oh Croco 6 Place de la République Val-de-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 11:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Préparez de la place sur vos frigos ! Les enfants à partir de 6 ans pourront fabriquer leur magnet avec cet atelier proposé chez Oh Croco. .

Oh Croco 6 Place de la République Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 19 88 03 croco76@orange.fr

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English : Atelier Fabrication de Magnet

L’événement Atelier Fabrication de Magnet Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Terroir de Caux