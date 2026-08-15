Atelier Fabrication de marque-page Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer
mercredi 25 novembre 2026 · Rue Pont-Ar-Laër · Moëlan-sur-Mer
Informations pratiques
Moëlan-sur-Mer
Atelier Fabrication de marque-page
Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25 14:00:00
fin : 2026-11-25
Date(s) :
2026-11-25
Dans le cadre de la semaine Européenne de Réductions des Déchets, aidez Vincent à recycler nos livres usés et repartez avec un marque-page personnalisé. Imaginez, réalisez, réutilisez !
Durée de 2h
Dés 6 ans
Sur inscription .
Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39
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English :
L’événement Atelier Fabrication de marque-page Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-13 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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