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AGENDA · Moëlan-sur-Mer

Atelier Fabrication de marque-page Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer

mercredi 25 novembre 2026 · Rue Pont-Ar-Laër · Moëlan-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mercredi 25 novembre 2026
Fin
mercredi 25 novembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue Pont-Ar-Laër
Adresse
Médiathèque L'Ellipse
Ville
29350 Moëlan-sur-Mer
Département
Finistère
Tarif

Moëlan-sur-Mer

Atelier Fabrication de marque-page

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25 14:00:00
fin : 2026-11-25

Date(s) :
2026-11-25

Dans le cadre de la semaine Européenne de Réductions des Déchets, aidez Vincent à recycler nos livres usés et repartez avec un marque-page personnalisé. Imaginez, réalisez, réutilisez !

Durée de 2h
Dés 6 ans
Sur inscription   .

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39 

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English :

L’événement Atelier Fabrication de marque-page Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-13 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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