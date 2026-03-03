Atelier fabrication de tapis Café associatif l’Imaginaire Lalinde

Atelier fabrication de tapis Café associatif l’Imaginaire Lalinde mercredi 25 mars 2026.

Café associatif l’Imaginaire 4 rue du Pont Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Lisaan vous apprend à fabriquer un tapis grâce à des bandes de tissus à assembler tous ensemble pour une œuvre collective.
Continuons le travail commencé !   .

Café associatif l’Imaginaire 4 rue du Pont Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 27 60 12  contact@assolimaginaire.fr

