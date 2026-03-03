Atelier fabrication de tapis Café associatif l’Imaginaire Lalinde
Atelier fabrication de tapis Café associatif l’Imaginaire Lalinde mercredi 25 mars 2026.
Atelier fabrication de tapis
Café associatif l’Imaginaire 4 rue du Pont Lalinde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
Lisaan vous apprend à fabriquer un tapis grâce à des bandes de tissus à assembler tous ensemble pour une œuvre collective.
Continuons le travail commencé ! .
Café associatif l’Imaginaire 4 rue du Pont Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 27 60 12 contact@assolimaginaire.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier fabrication de tapis
L’événement Atelier fabrication de tapis Lalinde a été mis à jour le 2026-02-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides