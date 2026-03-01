Un crayon et un thé | Virginie Serrière

Librairie Grain de Lire Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-21 16:00:00

Date(s) :

2026-03-21

S’offrir une parenthèse créative, se retrouver, jouer, imaginer, expérimenter et partager ensemble un moment de convivialité avec quelques douceurs… c’est ce que vous propose Un crayon et un thé , le rendez-vous mensuel de votre librairie lindoise. Nul besoin de savoir écrire, juste besoin de curiosité et d’envie de partager.

Attention, le nombre de places est limité et l’inscription nécessaire ! .

Librairie Grain de Lire Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 65 88 graindelirelalinde@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Un crayon et un thé | Virginie Serrière

L’événement Un crayon et un thé | Virginie Serrière Lalinde a été mis à jour le 2026-02-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides