Un crayon et un thé | Virginie Serrière Lalinde

Début : 2026-03-21 14:00:00
fin : 2026-03-21 16:00:00
2026-03-21
S’offrir une parenthèse créative, se retrouver, jouer, imaginer, expérimenter et partager ensemble un moment de convivialité avec quelques douceurs… c’est ce que vous propose Un crayon et un thé , le rendez-vous mensuel de votre librairie lindoise. Nul besoin de savoir écrire, juste besoin de curiosité et d’envie de partager.
Attention, le nombre de places est limité et l’inscription nécessaire ! .
Librairie Grain de Lire Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 65 88 graindelirelalinde@gmail.com
