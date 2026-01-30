Café l(a)tté La Petite Cuillère Lalinde

Café l(a)tté

La Petite Cuillère 12 rue des Déportés Lalinde Dordogne

Grain de lire vous propose un café littéraire à partir de février. Sollicitée par le restaurant/salon de thé La Petite Cuillère pour un partenariat, votre librairie y animera donc un Café l(a)tté, des rencontre autour du livre, en toute décontraction.

Jonathan et Pascaline (et Henri !) nous accueillerons pour l’occasion. Si vous avez envie de passer un bon moment autour des livres, ce sera La Petite Cuillère à Lalinde !

Le thème choisi pour ce premier café l(a)tté est le livre de chevet du moment ou de tous les temps. Apportez avec vous le livre qui ne vous quitte pas depuis des années ou celui du moment, qui vous passionne. Vous pourrez nous le présenter, nous dire pourquoi il vous est essentiel et nous en lire un passage. Votre librairie vous parlera du sien bien sûr ! .

La Petite Cuillère 12 rue des Déportés Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 65 88 graindelirelalinde@gmail.com

