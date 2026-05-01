Lalinde

Spectacle | Un travail de fourmi

Salle Jacques Brel Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre d’un projet culturel commun autour des insectes, la mairie de Lalinde (service médiathèque) et l’AJMR ont le plaisir de vous offrir ce spectacle de la Cie du Tout Vivant.

Deux spécialistes des fourmis rencontrent le public pour ce qu’ils pensaient être une opération de comptage. Commence alors une curieuse vraie-fausse conférence sur les fourmis, leur monde, leurs habitudes, leurs symboliques… un vrai travail de fourmi, en somme !

Les insectes sont très éloignés de nous mais nous entourent et restent plein d’enseignements ! Il y a une préoccupation enfantine à se demander comment les choses se passent sous terre, dans les arbres, dans les murs, quand la pelouse se transforme en forêt et un tas de terre en ville géante. Un travail de fourmi, c’est un spectacle renseigné et renseignant, qui parle à tout le monde et… de tout le monde!

Tout public dès 9 ans. .

Salle Jacques Brel Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 70 60 mediatheque@ville-lalinde.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle | Un travail de fourmi

L’événement Spectacle | Un travail de fourmi Lalinde a été mis à jour le 2026-05-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides