Lalinde

Atelier | Insectes aux tampons

Médiathèque Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 14:30:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Dans le cadre du projet culturel autour des insectes que la médiathèque municipale de Lalinde et l’AJMR ont imaginé, un riche programme d’activités vous attend.

Pour l’occasion, un atelier insectes aux tampons vous est proposé !

Places limitées, sur inscription Accessible dès 4 ans. .

Médiathèque Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 70 60 mediatheque@ville-lalinde.fr

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English : Atelier | Insectes aux tampons

L’événement Atelier | Insectes aux tampons Lalinde a été mis à jour le 2026-05-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides