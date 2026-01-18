Ciné passion | L’âme idéale

Salle Jacques Brel Lalinde Dordogne

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-27

Projection L’âme idéale, un film d’Alice Vial, avec Jonathan Cohen, Magalie Lépine Blondeau, Florence Janas.

Elsa, 40 ans, célibataire, a renoncé aux histoires d’amour. Un don un peu spécial la garde à distance des autres elle peut voir et parler aux morts. Pourtant un soir elle rencontre Oscar, un homme drôle et charmant, qui lui fait espérer à nouveau que tout est possible. Mais au moment où elle commence enfin à tomber amoureuse, Elsa réalise que leur histoire n’est pas aussi réelle que ce qu’elle pensait… .

Salle Jacques Brel Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 64 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné passion | L’âme idéale

L’événement Ciné passion | L’âme idéale Lalinde a été mis à jour le 2026-01-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides