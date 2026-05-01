L’heure du conte | Histoires d’insectes Lalinde
L’heure du conte | Histoires d’insectes Lalinde mercredi 6 mai 2026.
Lalinde
L’heure du conte | Histoires d’insectes
Médiathèque Lalinde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 10:00:00
fin : 2026-05-06 11:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Dans le cadre du projet culturel autour des insectes que la médiathèque municipale de Lalinde et l’AJMR ont imaginé, un riche programme d’activités vous attend.
Pour l’occasion, une animation l’heure du conte histoires d’insectes vous est proposé !
Places limitées, sur inscription Accessible dès 4 ans. .
Médiathèque Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 70 60 mediatheque@ville-lalinde.fr
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English : L’heure du conte | Histoires d’insectes
L’événement L’heure du conte | Histoires d’insectes Lalinde a été mis à jour le 2026-05-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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