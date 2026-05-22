Atelier fabrication Nichoir et hôtel à insectes Route des Sables Luçon

Luçon

Atelier fabrication Nichoir et hôtel à insectes

Route des Sables Espace Plaisance Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 13:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Venez participer à la fabrication d’un nichoir et hôtel à insectes qui seront ensuite installés à la médiathèque à Luçon. Découvrez et apprenez les étapes de construction de ces petits refuges.

Entrée livre

Dans le cadre de la Semaine du livre jeunesse 20, 23, 24 Mai .

Route des Sables Espace Plaisance Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 10 09 mediatheque@sudvendeelittoral.fr

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English :

L’événement Atelier fabrication Nichoir et hôtel à insectes Luçon a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud