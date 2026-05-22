Atelier fabrication Nichoir et hôtel à insectes Route des Sables Luçon
Atelier fabrication Nichoir et hôtel à insectes Route des Sables Luçon samedi 23 mai 2026.
Luçon
Atelier fabrication Nichoir et hôtel à insectes
Route des Sables Espace Plaisance Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 13:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Venez participer à la fabrication d’un nichoir et hôtel à insectes qui seront ensuite installés à la médiathèque à Luçon. Découvrez et apprenez les étapes de construction de ces petits refuges.
Entrée livre
Dans le cadre de la Semaine du livre jeunesse 20, 23, 24 Mai .
Route des Sables Espace Plaisance Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 10 09 mediatheque@sudvendeelittoral.fr
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English :
L’événement Atelier fabrication Nichoir et hôtel à insectes Luçon a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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