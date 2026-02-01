Visite guidée, Exposition Inspirations aquatiques La Distylerie Luçon

Visite guidée, Exposition Inspirations aquatiques

La Distylerie Galerie Henri Vrignaud Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 14:30:00

fin : 2026-07-21 15:15:00

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-14 2026-04-11 2026-05-23 2026-06-13 2026-07-07 2026-07-21 2026-08-04 2026-08-11

Au cours d’une visite guidée, venez découvrir les oeuvres de l’exposition temporaire Inspirations aquatiques .

Du 21 février au 15 août 2026, une exposition temporaire sur la thématique de l’eau est visible au sein de La Distylerie. Celle-ci réunit le travail de trois artistes contemporains installés en Vendée du Sud : Nicolas Désiré Frisque, Lionel Hug et Fabrice Hyber. Par la peinture, le dessin ou la photographie, leurs œuvres invitent à réfléchir à notre rapport à l’environnement, tout en célébrant la beauté des paysages aquatiques.

Des visites guidées sont proposées de manière régulière pendant toute la durée de l’exposition. En compagnie d’une médiatrice, vous pourrez en apprendre plus sur le travail des trois artistes accueillis.

.

La Distylerie Galerie Henri Vrignaud Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the works in the temporary exhibition Aquatic Inspirations during a guided tour.

L’événement Visite guidée, Exposition Inspirations aquatiques Luçon a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud