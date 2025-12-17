Atelier fabrication objets laine feutrée SARLABOUS Sarlabous
Atelier fabrication objets laine feutrée SARLABOUS Sarlabous lundi 8 juin 2026.
Atelier fabrication objets laine feutrée
SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 18:00:00
fin : 2026-06-08 20:00:00
Date(s) :
2026-06-08
Atelier de fabrication d’étui à savon en laine feutrée.
Information et inscription auprès d’Harmonie 06 22 07 50 12
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SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 22 07 50 12
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English :
Felt wool soap case-making workshop.
Information and registration with Harmonie: 06 22 07 50 12
L’événement Atelier fabrication objets laine feutrée Sarlabous a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65