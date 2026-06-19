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Atelier fabrication savon Bourgnac

Atelier fabrication savon Bourgnac

Atelier fabrication savon Bourgnac mardi 28 juillet 2026.

Adresse
222 impasse de la tour
Ville
24400 Bourgnac
Département
Dordogne
Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Tarif

Bourgnac

Atelier fabrication savon

222 impasse de la tour Bourgnac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28

Atelier de fabrication de savons tous les mardis à 15h, Ô Delices de la Monnerie découverte de la saponification à froid et fabrication de savons. Les participants repartent avec environ 500g de savon.
Tarif 40 €/pers. Durée 1h30-2h. Rés: 06 52 24 63 07. Savonnia   .

222 impasse de la tour Bourgnac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 24 63 07 

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English : Atelier fabrication savon

L’événement Atelier fabrication savon Bourgnac a été mis à jour le 2026-06-19 par Vallée de l’Isle en Périgord

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