Visite du moulin Bourgnac
Visite du moulin Bourgnac mercredi 29 juillet 2026.
Bourgnac
Visite du moulin
Savonnerie du Moulin de Bourgnac Bourgnac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Visite du moulin de la Veyssière de Monnerie
A la découverte de l’univers des moulins et de la force hydraulique à l’époque où l’électricité n’existait pas
15h, savonnerie du Moulin de Bourgnac
8€/ad,4€/enf. Sur inscription
Graine des sens 06 20 23 53 60 .
Savonnerie du Moulin de Bourgnac Bourgnac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 23 53 60
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English : Visite du moulin
L’événement Visite du moulin Bourgnac a été mis à jour le 2026-06-19 par Vallée de l’Isle en Périgord
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