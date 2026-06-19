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Visite du moulin Bourgnac

Visite du moulin Bourgnac

Visite du moulin Bourgnac mercredi 29 juillet 2026.

Adresse
Savonnerie du Moulin de Bourgnac
Ville
24400 Bourgnac
Département
Dordogne
Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Tarif

Bourgnac

Visite du moulin

Savonnerie du Moulin de Bourgnac Bourgnac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Visite du moulin de la Veyssière de Monnerie
A la découverte de l’univers des moulins et de la force hydraulique à l’époque où l’électricité n’existait pas
15h, savonnerie du Moulin de Bourgnac
8€/ad,4€/enf. Sur inscription
Graine des sens 06 20 23 53 60   .

Savonnerie du Moulin de Bourgnac Bourgnac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 23 53 60 

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English : Visite du moulin

L’événement Visite du moulin Bourgnac a été mis à jour le 2026-06-19 par Vallée de l’Isle en Périgord

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