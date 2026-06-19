Bourgnac

Visite du moulin

Savonnerie du Moulin de Bourgnac Bourgnac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Visite du moulin de la Veyssière de Monnerie

A la découverte de l’univers des moulins et de la force hydraulique à l’époque où l’électricité n’existait pas

15h, savonnerie du Moulin de Bourgnac

8€/ad,4€/enf. Sur inscription

Graine des sens 06 20 23 53 60 .

Savonnerie du Moulin de Bourgnac Bourgnac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 23 53 60

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English : Visite du moulin

L’événement Visite du moulin Bourgnac a été mis à jour le 2026-06-19 par Vallée de l’Isle en Périgord