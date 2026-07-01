Atelier Fabrication Statuette avec Fabienne Darricau Saint-Paul-en-Born
samedi 18 juillet 2026 · Saint-Paul-en-Born
Informations pratiques
Saint-Paul-en-Born
Atelier Fabrication Statuette avec Fabienne Darricau
Gare de l’Art Saint-Paul-en-Born Landes
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18 17:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Atelier Fabrication d’une statuette avec Fabienne Darricau
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FADA vous propose un atelier de fabrication d’une statuette, en fil de cuivre, papier journal, colle farine, fil à rôti, ballon de baudruche….(matériel fournis)
Elle agrandira la tribu en dessous des étoiles, au dessus de nos têtes
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??????????? Groupe limité à 10 personnes
Horaire 14h00 -17h00
?? Tarif 10 € par personne
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Réservation par mail lagaredelart@gmail.com
Réglement chèque ou espèce à la gare de l’Art .
Gare de l’Art Saint-Paul-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine lagaredelart@gmail.com
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English :
L’événement Atelier Fabrication Statuette avec Fabienne Darricau Saint-Paul-en-Born a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Mimizan
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