Informations pratiques

Saint-Paul-en-Born

Atelier Fabrication Statuette avec Fabienne Darricau

Gare de l’Art Saint-Paul-en-Born Landes

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18 17:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Atelier Fabrication d’une statuette avec Fabienne Darricau

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FADA vous propose un atelier de fabrication d’une statuette, en fil de cuivre, papier journal, colle farine, fil à rôti, ballon de baudruche….(matériel fournis)

Elle agrandira la tribu en dessous des étoiles, au dessus de nos têtes

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??????????? Groupe limité à 10 personnes

Horaire 14h00 -17h00

?? Tarif 10 € par personne

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Réservation par mail lagaredelart@gmail.com

Réglement chèque ou espèce à la gare de l’Art .

Gare de l’Art Saint-Paul-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine lagaredelart@gmail.com

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English :

L’événement Atelier Fabrication Statuette avec Fabienne Darricau Saint-Paul-en-Born a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Mimizan