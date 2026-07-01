UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Paul-en-Born

Atelier Fabrication Statuette avec Fabienne Darricau Saint-Paul-en-Born

samedi 18 juillet 2026 · Saint-Paul-en-Born

Atelier Fabrication Statuette avec Fabienne Darricau Saint-Paul-en-Born

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Gare de l'Art
Ville
40200 Saint-Paul-en-Born
Département
Landes
Tarif
Tarif de base plein tarif

Saint-Paul-en-Born

Atelier Fabrication Statuette avec Fabienne Darricau

Gare de l’Art Saint-Paul-en-Born Landes

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18 17:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Atelier Fabrication d’une statuette avec Fabienne Darricau

FADA vous propose un atelier de fabrication d’une statuette, en fil de cuivre, papier journal, colle farine, fil à rôti, ballon de baudruche….(matériel fournis)

Elle agrandira la tribu en dessous des étoiles, au dessus de nos têtes

??????????? Groupe limité à 10 personnes
Horaire 14h00 -17h00
?? Tarif 10 € par personne

Réservation par mail lagaredelart@gmail.com
Réglement chèque ou espèce à la gare de l’Art   .

Gare de l’Art Saint-Paul-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine   lagaredelart@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier Fabrication Statuette avec Fabienne Darricau Saint-Paul-en-Born a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Mimizan

À voir aussi à Saint-Paul-en-Born (Landes)