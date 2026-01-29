Atelier Fabrique à tampons Biodiversité Le Dôme Caen

Atelier Fabrique à tampons Biodiversité

Le Dôme 3 Esp. Stéphane Hessel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 14:00:00

fin : 2026-03-11 16:00:00

Date(s) :

2026-03-11

Initiez-vous à l’utilisation des machines numériques du FabLab en réalisant un tampon à encre sur un thème scientifique !

Vous avez toujours eu envie de venir dans un Atelier de fabrication numérique (FabLab) pour créer un objet de vos propres mains mais vous n’avez jamais su par où commencer ? Et si on débutait tout simplement en créant un tampon à encre.

C’est quoi un insecte ? Quel est son rôle dans la nature ? Pourquoi est-il essentiel de les préserver ?

Venez réaliser le 11 mars 2026, de 14h à 16h, un tampon de votre insecte préféré !!!

Inscrivez-vous dès maintenant, c’est gratuit. .

Le Dôme 3 Esp. Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info

English : Atelier Fabrique à tampons Biodiversité

Learn how to use the FabLab?s digital machines by creating an ink pad on a scientific theme!

