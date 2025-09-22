ATELIER FABRIQUE D’IMAGES Lanuéjols

ATELIER FABRIQUE D’IMAGES

Dans le cadre de la semaine de la marionnette.

Nous cherchons à fabriquer des images grâce à la lumière car cela donne du sens à ce que nous voulons raconter. Pour cela, nous vous proposons d’expérimenter ensemble la transparence, les couleurs et bien sûr les jeux d’ombres et de lumières.

Nous cherchons à fabriquer des images grâce à la lumière car cela donne du sens à ce que nous voulons raconter. Pour cela, nous vous proposons d’expérimenter ensemble la transparence, les couleurs et bien sûr les jeux d’ombres et de lumières. Nous pourrons nous inspirer d’une banque d’images que nous collectons depuis le début de nos recherches (Art sacré, vitraux, Art Brut jamais loin…) et mettrons à disposition une matière secrète permettant de fabriquer quelque chose de merveilleux avec rien.

En parallèle de ce travail visuel nous en profiterons pour récolter quelques-unes de vos paroles prises sur le vif.

Mots dit par vous-même et images fabriquées par vous-même seront assemblés pour inventer ensemble un tableau vivant à partager en guise de mise en bouche lors d’un fabuleux banquet le samedi soir.

Organisé par Scènes Croisées en partenariat avec la cie l’hiver nu

Le Vialas Lanuéjols 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

English :

As part of Puppet Week.

We’re looking to use light to create images, because it gives meaning to the story we want to tell. To this end, we invite you to experiment with transparency, color and, of course, the play of light and shadow.

German :

Im Rahmen der Woche der Marionette.

Wir versuchen, Bilder mithilfe von Licht herzustellen, weil es dem, was wir erzählen wollen, einen Sinn verleiht. Dazu experimentieren wir gemeinsam mit Transparenz, Farben und natürlich dem Spiel mit Licht und Schatten.

Italiano :

Nell’ambito della Settimana delle marionette.

Vogliamo usare la luce per creare immagini, perché dà significato alla storia che vogliamo raccontare. Per farlo, vi invitiamo a sperimentare la trasparenza, il colore e, naturalmente, il gioco di luci e ombre.

Espanol :

Como parte de la Semana de las Marionetas.

Queremos utilizar la luz para crear imágenes, porque da sentido a la historia que queremos contar. Para ello, te invitamos a experimentar con la transparencia, el color y, por supuesto, el juego de luces y sombras.

