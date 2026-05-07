Dieppe

[Atelier] Fabrique ta remorque à vélo

Parc François Mitterrand Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 11:00:00

fin : 2026-05-14 19:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Mesure, découpe, assemble… pour construire ta propre remorque à vélo ! .

Parc François Mitterrand Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 82 04 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Atelier] Fabrique ta remorque à vélo

L’événement [Atelier] Fabrique ta remorque à vélo Dieppe a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie