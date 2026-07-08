Atelier Fabrique ton billet Cité de l’économie Paris

Informations pratiques

Une immersion dans le monde fascinant de la monnaie

Pénétrez dans la mythique salle des coffres pour découvrir de véritables trésors : billets anciens, pièces rares, coquillages… En famille, partez à la découverte des secrets de ce lieu hors du commun, à travers un parcours interactif et captivant. Un moment privilégié pour initier les enfants à l’histoire de la monnaie et aux rouages économiques de manière concrète et amusante.

Créer ton propre billet (et protège-le des faussaires !)

L’atelierse poursuit avec une activité manuelle unique : chaque enfant fabrique son propre billet personnalisé, digne des plus grandes fortunes ! Couleurs, symboles, valeurs : tout est à imaginer. Mais attention, une fois créé, il faudra protéger ce précieux billet des contrefaçons ! Un atelier ludique qui développe la créativité et la curiosité.

Les mercredis pendant l’été

Horaire : 15h

Durée : 1h30

A partir de 6 ans

Vous cherchez une activité ludique à faire avec des enfants Paris ? Direction la salle des coffres de la Cité de l’Economie pour une visite originale, suivie d’un atelier manuel. Une expérience créative à ne pas louper !

Du mercredi 08 juillet 2026 au mercredi 12 août 2026 :

mercredi

de 15h00 à 16h30

payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T18:00:00+02:00

fin : 2026-08-12T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T15:00:00+02:00_2026-07-08T16:30:00+02:00;2026-07-15T15:00:00+02:00_2026-07-15T16:30:00+02:00;2026-07-22T15:00:00+02:00_2026-07-22T16:30:00+02:00;2026-07-29T15:00:00+02:00_2026-07-29T16:30:00+02:00;2026-08-05T15:00:00+02:00_2026-08-05T16:30:00+02:00;2026-08-12T15:00:00+02:00_2026-08-12T16:30:00+02:00

Cité de l’économie 1 place du Général Catroux 75017 Paris



Afficher la carte du lieu Cité de l’économie et trouvez le meilleur itinéraire

