Atelier Fabrique ton billet Cité de l’économie Paris
mercredi 8 juillet 2026 · Cité de l'économie · Paris
Informations pratiques
Une immersion dans le monde fascinant de la monnaie
Pénétrez dans la mythique salle des coffres pour découvrir de véritables trésors : billets anciens, pièces rares, coquillages… En famille, partez à la découverte des secrets de ce lieu hors du commun, à travers un parcours interactif et captivant. Un moment privilégié pour initier les enfants à l’histoire de la monnaie et aux rouages économiques de manière concrète et amusante.
Créer ton propre billet (et protège-le des faussaires !)
L’atelierse poursuit avec une activité manuelle unique : chaque enfant fabrique son propre billet personnalisé, digne des plus grandes fortunes ! Couleurs, symboles, valeurs : tout est à imaginer. Mais attention, une fois créé, il faudra protéger ce précieux billet des contrefaçons ! Un atelier ludique qui développe la créativité et la curiosité.
Les mercredis pendant l’été
Horaire : 15h
Durée : 1h30
A partir de 6 ans
Vous cherchez une activité ludique à faire avec des enfants Paris ? Direction la salle des coffres de la Cité de l’Economie pour une visite originale, suivie d’un atelier manuel. Une expérience créative à ne pas louper !
Du mercredi 08 juillet 2026 au mercredi 12 août 2026 :
mercredi
de 15h00 à 16h30
payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T18:00:00+02:00
fin : 2026-08-12T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T15:00:00+02:00_2026-07-08T16:30:00+02:00;2026-07-15T15:00:00+02:00_2026-07-15T16:30:00+02:00;2026-07-22T15:00:00+02:00_2026-07-22T16:30:00+02:00;2026-07-29T15:00:00+02:00_2026-07-29T16:30:00+02:00;2026-08-05T15:00:00+02:00_2026-08-05T16:30:00+02:00;2026-08-12T15:00:00+02:00_2026-08-12T16:30:00+02:00
Cité de l’économie 1 place du Général Catroux 75017 Paris
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