Atelier Fabrique ton paysage, « de l’autre côté » animé par un.e architecte, Musée Pierre Noël, Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Atelier Fabrique ton paysage, « de l’autre côté » animé par un.e architecte Samedi 19 septembre, 14h00 Musée Pierre Noël Vosges

À partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

L’atelier invite à développer l’imaginaire de chacun. À partir d’une photographie, le public est invité à imaginer ce qu’il y a derrière ou devant, ou peut-être à coté ? Qu’y a-t-il au bord du chemin ? Est-ce une cabane au loin ? Peut-être qu’un animal se cache dans ce paysage ? Par le dessin, le découpage ou la maquette, tous les moyens sont bons pour exprimer le paysage imaginé.

Proposé par la Maison de l’architecture de Lorraine, avec le soutien de l’ordre des architectes du Grand Est. Dans le cadre de l’exposition Albums des jeunes architectes et paysagistes 2023 présentée au musée du 4 septembre au 4 octobre, pour le Festival international de géographie 2026.

Musée Pierre Noël place Georges-Trimouille, 88100 Saint-Dié-des-Vosges, France Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33329516035 https://www.facebook.com/museepierrenoel [{« type »: « phone », « value »: « 0329516035 »}, {« type »: « email », « value »: « musee_pierre_noel@ca-saintdie.fr »}] Vestiges de l’ancien palais épiscopal (XVIIIe siècle) et édifice de l’architecte Aldo Travaglini, réalisé en 1977. Reliefs en béton de Françoise Malaprade.

L’atelier invite à développer l’imaginaire de chacun. À partir d’une photographie, le public est invité à imaginer ce qu’il y a derrière ou devant, ou peut-être à côté ?

© Maison de l’Architecture de Lorraine / Ordre des architectes du Grand Est