Exposition Les Vosges dans l’oeil place Georges Trimouille Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Saint-Dié-des-Vosges

Exposition Les Vosges dans l’oeil

place Georges Trimouille Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-30 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-10-01

Cette exposition, conçue en partenariat avec l’École nationale supérieure d’architecture de Nancy, se penche sur la Reconstruction des arrondissements vosgiens détruits pendant la Seconde Guerre mondiale, et en particulier l’arrondissement de Saint-Dié et les communes de l’agglomération actuelle, sous le regard de la photographie.

À travers de nombreuses photos d’époque, issues du fonds de l’ancien ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme, mais aussi des plans et documents prêtés par les archives départementales des Vosges, les visiteurs seront amenés à identifier les matériaux et les techniques constructives de la seconde Reconstruction vosgienne, leurs usages et leurs spécificités et seront sensibilisés à la qualité de cette architecture qui constitue une grande partie de notre paysage. Adultes comme enfants pourront apprendre à analyser ces images qui documentent notre après-guerre et jouer à retrouver, dans leur cadre quotidien, les mêmes angles de vue.Tout public

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place Georges Trimouille Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 51 60 35 musee_pierre_noel@ca-saintdie.fr

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English :

This exhibition, organized in partnership with the École nationale supérieure d’architecture de Nancy, explores the reconstruction of the Vosges districts destroyed during World War II, with a particular focus on the district of Saint-Di%E9 district and the municipalities of the current metropolitan area, as seen through the lens of photography.

Through numerous period photographs from the collection of the former Ministry of Reconstruction and Urban Planning, as well as plans and documents provided by the Vosges Departmental Archives, visitors will be guided to identify the materials and construction techniques used in the second phase of the Vosges Reconstruction, their uses and specific characteristics, and will gain an appreciation for the quality of this architecture, which constitutes a large part of our landscape. Both adults and children will be able to learn how to analyze these images, which document our postwar period, and have fun trying to find the same vantage points in their everyday surroundings.

L’événement Exposition Les Vosges dans l’oeil Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-08-25 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES