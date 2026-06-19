UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

25ème Grand Prix de Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges

25ème Grand Prix de Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges dimanche 30 août 2026.

Adresse
Place Jules Ferry
Ville
88100 Saint-Dié-des-Vosges
Département
Vosges
Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
12:00:00
Tarif
0 Gratuit

Saint-Dié-des-Vosges

25ème Grand Prix de Saint-Dié-des-Vosges

Place Jules Ferry Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 12:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Course cycliste dans les rues de Saint-Dié-des-Vosges. Deux courses dont le premier départ à 13h45, catégorie Access 1 à 4 ainsi qu’aux Open 3. 45 tours soit 49,95km. Second départ à 16h pour les catégories Open 1 et 2. 67 tours soit 74,371km.Tout public
0  .

Place Jules Ferry Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 88 34 77 91  clubjecde@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cycling race through the streets of Saint-Dié-des-Vosges. Two races, the first starting at 1:45 p.m., for categories Access 1 through 4 and Open 3. 45 laps, totaling 49.95 km. The second race starts at 4:00 p.m. for the Open 1 and 2 categories. 67 laps, or 74.371 km.

L’événement 25ème Grand Prix de Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-19 par OT SAINT DIE DES VOSGES

À voir aussi à Saint-Dié-des-Vosges (Vosges)