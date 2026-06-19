25ème Grand Prix de Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges
25ème Grand Prix de Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges dimanche 30 août 2026.
Saint-Dié-des-Vosges
25ème Grand Prix de Saint-Dié-des-Vosges
Place Jules Ferry Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 12:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Course cycliste dans les rues de Saint-Dié-des-Vosges. Deux courses dont le premier départ à 13h45, catégorie Access 1 à 4 ainsi qu’aux Open 3. 45 tours soit 49,95km. Second départ à 16h pour les catégories Open 1 et 2. 67 tours soit 74,371km.Tout public
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Place Jules Ferry Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 88 34 77 91 clubjecde@gmail.com
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English :
Cycling race through the streets of Saint-Dié-des-Vosges. Two races, the first starting at 1:45 p.m., for categories Access 1 through 4 and Open 3. 45 laps, totaling 49.95 km. The second race starts at 4:00 p.m. for the Open 1 and 2 categories. 67 laps, or 74.371 km.
L’événement 25ème Grand Prix de Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-19 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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