Repas concert Saint-Dié-des-Vosges
Repas concert Saint-Dié-des-Vosges samedi 29 août 2026.
Saint-Dié-des-Vosges
Repas concert
Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-29 17:00:00
fin : 2026-08-29 23:59:00
Date(s) :
2026-08-29
Concert de Dinis Rodrigues afin de clôturer les Estivales Déodatiennes. Proposé par l’Association Franco-Portugaise. Restauration et buvette sur place.Tout public
0 .
Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 28 01 02 96 afp88100@gmail.com
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English :
Concert by Dinis Rodrigues to close out the Estivales D%E9odatiennes. Presented by the Franco-Portuguese Association. Food and drinks available on site.
L’événement Repas concert Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-18 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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