Saint-Dié-des-Vosges

Repas concert

Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-29 17:00:00

fin : 2026-08-29 23:59:00

Date(s) :

2026-08-29

Concert de Dinis Rodrigues afin de clôturer les Estivales Déodatiennes. Proposé par l’Association Franco-Portugaise. Restauration et buvette sur place.Tout public

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Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 28 01 02 96 afp88100@gmail.com

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English :

Concert by Dinis Rodrigues to close out the Estivales D%E9odatiennes. Presented by the Franco-Portuguese Association. Food and drinks available on site.

L’événement Repas concert Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-18 par OT SAINT DIE DES VOSGES