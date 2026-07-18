Informations pratiques

Saint-Dié-des-Vosges

Spectacle Arts du cirque

Place Jules Ferry Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-16 16:00:00

fin : 2026-08-16 17:00:00

Date(s) :

2026-08-16

De retour de leur tournée itinérante, les jeunes de l’Ecole des Nez Rouges vous présentent leur toute nouvelle création. Un spectacle tout Public mêlant jonglage, équilibre et acrobaties, pour un moment d’énergie et de bonne humeur !Tout public

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Place Jules Ferry Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 29 53 nezrouges@orange.fr

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English :

Back from their touring season, the young performers from the Ecole des Nez Rouges present their brand-new production. A show for all ages that combines juggling, balancing acts, and acrobatics—for a burst of energy and good cheer!

L’événement Spectacle Arts du cirque Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES