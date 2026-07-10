Informations pratiques

Saint-Dié-des-Vosges

Concours de pétanque

5 Place Jules Ferry Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Concours de pétanque en doublette avec repas, organisé par l’AAPPMA de Saint-Dié-des-Vosges et de Saint-Michel-sur-Meurthe.Tout public

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5 Place Jules Ferry Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 10 83 76 73

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English :

A doubles pétanque tournament with a meal, organized by the AAPPMA of Saint-Dié-des-Vosges and Saint-Michel-sur-Meurthe.

L’événement Concours de pétanque Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT SAINT DIE DES VOSGES