Exposition peinture de Florence Paquot Résidence Habitat des Jeunes Saint-Dié-des-Vosges
Exposition peinture de Florence Paquot Résidence Habitat des Jeunes Saint-Dié-des-Vosges lundi 24 août 2026.
Saint-Dié-des-Vosges
Exposition peinture de Florence Paquot
Résidence Habitat des Jeunes 36 Avenue Ernest Colin Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-08-24 14:00:00
fin : 2026-09-17 19:00:00
Date(s) :
2026-08-24
Exposition individuelle de l’artiste Florence Paquot, peintre.Tout public
0 .
Résidence Habitat des Jeunes 36 Avenue Ernest Colin Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 86 85 46 79 artis.a.asso@hotmail.com
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English :
Solo exhibition by artist Florence Paquot, painter.
L’événement Exposition peinture de Florence Paquot Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-18 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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