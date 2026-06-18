Exposition peinture de Florence Paquot Résidence Habitat des Jeunes Saint-Dié-des-Vosges lundi 24 août 2026.

Saint-Dié-des-Vosges

Exposition peinture de Florence Paquot

Résidence Habitat des Jeunes 36 Avenue Ernest Colin Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-08-24 14:00:00

fin : 2026-09-17 19:00:00

Date(s) :

2026-08-24

Exposition individuelle de l’artiste Florence Paquot, peintre.Tout public

0 .

Résidence Habitat des Jeunes 36 Avenue Ernest Colin Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 86 85 46 79 artis.a.asso@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Solo exhibition by artist Florence Paquot, painter.

L’événement Exposition peinture de Florence Paquot Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-18 par OT SAINT DIE DES VOSGES