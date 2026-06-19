Saint-Dié-des-Vosges

Japan Paradise

rue du 11 novembre Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-29 09:30:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Convention sur le thème des mangas, de la pop-culture et de la culture japonaise regroupant des exposants (professionnels et créateurs/artisans) ainsi que des artistes (mangakas, chanteurs, danseurs, doublures-voix).Tout public

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rue du 11 novembre Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 45 56 17 14 paradise.eventnog@gmail.com

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English :

A convention focused on manga, pop culture, and Japanese culture, featuring exhibitors (professionals and creators/artisans) as well as artists (manga artists, singers, dancers, and voice actors).

L’événement Japan Paradise Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-19 par OT SAINT DIE DES VOSGES