UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Japan Paradise Saint-Dié-des-Vosges

Japan Paradise Saint-Dié-des-Vosges samedi 29 août 2026.

Adresse
rue du 11 novembre
Ville
88100 Saint-Dié-des-Vosges
Département
Vosges
Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
09:30:00
Tarif

Saint-Dié-des-Vosges

Japan Paradise

rue du 11 novembre Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-29 09:30:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Convention sur le thème des mangas, de la pop-culture et de la culture japonaise regroupant des exposants (professionnels et créateurs/artisans) ainsi que des artistes (mangakas, chanteurs, danseurs, doublures-voix).Tout public
  .

rue du 11 novembre Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 45 56 17 14  paradise.eventnog@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A convention focused on manga, pop culture, and Japanese culture, featuring exhibitors (professionals and creators/artisans) as well as artists (manga artists, singers, dancers, and voice actors).

L’événement Japan Paradise Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-19 par OT SAINT DIE DES VOSGES

À voir aussi à Saint-Dié-des-Vosges (Vosges)