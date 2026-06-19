Japan Paradise Saint-Dié-des-Vosges
Japan Paradise Saint-Dié-des-Vosges samedi 29 août 2026.
Saint-Dié-des-Vosges
Japan Paradise
rue du 11 novembre Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-29 09:30:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Convention sur le thème des mangas, de la pop-culture et de la culture japonaise regroupant des exposants (professionnels et créateurs/artisans) ainsi que des artistes (mangakas, chanteurs, danseurs, doublures-voix).Tout public
.
rue du 11 novembre Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 45 56 17 14 paradise.eventnog@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A convention focused on manga, pop culture, and Japanese culture, featuring exhibitors (professionals and creators/artisans) as well as artists (manga artists, singers, dancers, and voice actors).
L’événement Japan Paradise Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-19 par OT SAINT DIE DES VOSGES
À voir aussi à Saint-Dié-des-Vosges (Vosges)
- Spectacle Pièce de poche Parvis de La Nef Saint-Dié-des-Vosges 1 juillet 2026
- Exposition Des fleurs dans l’objectif Ehpad Saint-Déodat Saint-Dié-des-Vosges 2 juillet 2026
- Repas concert Saint-Dié-des-Vosges 3 juillet 2026
- Fête Médiévale La Festoye du Mansuy Parc de l’Evêché Saint-Dié-des-Vosges 4 juillet 2026
- Vide-greniers et marché artisanal Parking du centre commercial E.Leclerc Saint-Dié-des-Vosges 5 juillet 2026