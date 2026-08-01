Informations pratiques

Saint-Dié-des-Vosges

Escape Game Géant Lupin dans la ville contre Monte Cristo

Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

19

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-22 13:30:00

fin : 2026-08-22 15:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Jouez à Lupin dans la Ville, une aventure ludique et scénarisée.

Lors de ce jeu de pistes à énigmes, résolvez des énigmes de logique, d’observation et de dextérité, le temps d’un après-midi. Choisissez le camp d’Arsène Lupin ou du Comte de Monte Cristo et vivez un escape game parsemé d’embûches. Vous découvrirez la ville de manière ludique, en famille ou entre amis, à votre rythme ou pour le challenge.

Participez à ce jeu coopératif avec votre smartphone, le livret de jeu et le sac ‘’Lupin dans la Ville’’ (fourni pour chaque équipe lors de l’événement).Tout public

19 .

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 9 84 34 22 16

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English :

Play %E0 Lupin in the City, a fun, story-driven adventure.

During this treasure hunt filled with puzzles, solve logic, observation, and dexterity puzzles over the course of an afternoon. Choose to side with Arsène Lupin or the Count of Monte Cristo and experience an escape game full of twists and turns. You’ll explore the city in a fun way, with family or friends, at your own pace or for the challenge.

Take part in this cooperative game using your smartphone, the game booklet, and the “Lupin in the City” bag (provided to each team during the event).

L’événement Escape Game Géant Lupin dans la ville contre Monte Cristo Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-08-05 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES