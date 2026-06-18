Marché africain Maison de quartier KAFE Saint-Dié-des-Vosges
Marché africain Maison de quartier KAFE Saint-Dié-des-Vosges samedi 15 août 2026.
Saint-Dié-des-Vosges
Marché africain
Maison de quartier KAFE 14 Avenue Jean Jaurès Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-16 23:59:00
Date(s) :
2026-08-15
Marché africain d’instruments de musique, produits cosmétiques, tenues traditionnelles et objets d’art, gâteaux et plats traditionnels africains.Tout public
0 .
Maison de quartier KAFE 14 Avenue Jean Jaurès Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 19 46 29 37 farbaguel@yahoo.fr
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English :
African market featuring musical instruments, cosmetics, traditional clothing, and artwork, as well as traditional African cakes and dishes.
L’événement Marché africain Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-18 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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