Marché africain Maison de quartier KAFE Saint-Dié-des-Vosges

Saint-Dié-des-Vosges

Marché africain

Maison de quartier KAFE 14 Avenue Jean Jaurès Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-16 23:59:00

Date(s) :

2026-08-15

Marché africain d’instruments de musique, produits cosmétiques, tenues traditionnelles et objets d’art, gâteaux et plats traditionnels africains.Tout public

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Maison de quartier KAFE 14 Avenue Jean Jaurès Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 19 46 29 37 farbaguel@yahoo.fr

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English :

African market featuring musical instruments, cosmetics, traditional clothing, and artwork, as well as traditional African cakes and dishes.

L’événement Marché africain Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-18 par OT SAINT DIE DES VOSGES