La chauve-souris en Déodatie, transmis à l’inscription, Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

La chauve-souris en Déodatie Samedi 29 août, 16h00, 20h00 transmis à l’inscription Vosges

sur inscription, animation gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T16:00:00+02:00 – 2026-08-29T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T20:00:00+02:00 – 2026-08-29T22:00:00+02:00

de 16h à 18h petits ateliers ludiques

de 20h à 22h sortie d’observation et d’écoute au détecteur à ultrasons

lieu exact transmis à l’inscription

transmis à l’inscription saint-dié-des-vosges Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 07 68 67 88 38 »}, {« type »: « email », « value »: « ecotourisme@etcterra.fr »}]

découverte de la chauve-souris sur la zone Natura 2000 « gîte à chiroptères autour de Saint-Dié-des-Vosges »

photo Christophe BOREL / affiche ville de Saint-Dié-des-Vosges