La chauve-souris en Déodatie, transmis à l’inscription, Saint-Dié-des-Vosges
samedi 29 août 2026 · transmis à l'inscription · Saint-Dié-des-Vosges
Informations pratiques
La chauve-souris en Déodatie Samedi 29 août, 16h00, 20h00 transmis à l’inscription Vosges
sur inscription, animation gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-29T16:00:00+02:00 – 2026-08-29T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-29T20:00:00+02:00 – 2026-08-29T22:00:00+02:00
de 16h à 18h petits ateliers ludiques
de 20h à 22h sortie d’observation et d’écoute au détecteur à ultrasons
lieu exact transmis à l’inscription
transmis à l’inscription saint-dié-des-vosges Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 07 68 67 88 38 »}, {« type »: « email », « value »: « ecotourisme@etcterra.fr »}]
découverte de la chauve-souris sur la zone Natura 2000 « gîte à chiroptères autour de Saint-Dié-des-Vosges »
photo Christophe BOREL / affiche ville de Saint-Dié-des-Vosges
À voir aussi à Saint-Dié-des-Vosges (Vosges)
- Exposition Des fleurs dans l’objectif Ehpad Saint-Déodat Saint-Dié-des-Vosges 2 juillet 2026
- Spectacle Pièce de poche Cour de l’école J. Prévert Saint-Dié-des-Vosges 3 juillet 2026
- Repas concert Saint-Dié-des-Vosges 3 juillet 2026
- Fête Médiévale La Festoye du Mansuy Parc de l’Evêché Saint-Dié-des-Vosges 4 juillet 2026
- Vide-greniers et marché artisanal Parking du centre commercial E.Leclerc Saint-Dié-des-Vosges 5 juillet 2026