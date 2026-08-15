Carte blanche La cour des Arts Saint-Dié-des-Vosges
samedi 15 août 2026 · La cour des Arts · Saint-Dié-des-Vosges
Informations pratiques
Saint-Dié-des-Vosges
Carte blanche
La cour des Arts 15 rue d’Alsace Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-15 2026-08-19 2026-08-26 2026-08-29
Six jeunes artistes présentent leur première exposition à la Cour des Arts. Vous y trouverez des aquarelles, photographies, poésies, vidéos et courts-métrages animé par des ateliers.Tout public
.
La cour des Arts 15 rue d’Alsace Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 51 63 36 18
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English :
Six young artists are presenting their first exhibition at the Cour des Arts. There you’ll find watercolors, photographs, poetry, videos, and short films created through workshops.
L’événement Carte blanche Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-08-12 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES
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