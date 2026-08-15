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Carte blanche La cour des Arts Saint-Dié-des-Vosges

samedi 15 août 2026 · La cour des Arts · Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
La cour des Arts
Adresse
15 rue d'Alsace
Ville
88100 Saint-Dié-des-Vosges
Département
Vosges
Tarif

Saint-Dié-des-Vosges

Carte blanche

La cour des Arts 15 rue d’Alsace Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-15 2026-08-19 2026-08-26 2026-08-29

Six jeunes artistes présentent leur première exposition à la Cour des Arts. Vous y trouverez des aquarelles, photographies, poésies, vidéos et courts-métrages animé par des ateliers.Tout public
  .

La cour des Arts 15 rue d’Alsace Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 51 63 36 18 

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English :

Six young artists are presenting their first exhibition at the Cour des Arts. There you’ll find watercolors, photographs, poetry, videos, and short films created through workshops.

L’événement Carte blanche Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-08-12 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES

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