Un temple ayant traversé la guerre, Temple protestant, Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Un temple ayant traversé la guerre 19 et 20 septembre Temple protestant Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte du temple de Saint-Dié : un conseiller presbytéral sera présent pour répondre à vos questions ou vous guider tout au long de votre visite.

Vous pourrez admirer les six vitraux réalisés en 1970 par Ernest Werlé, inspirés des dessins lumineux d’Annie Valloton.

Le grand orgue, construit par le pasteur Pierre Valloton, témoigne de la passion musicale et spirituelle du temple.

Enfin, ne manquez pas l’œuvre remarquable « Le Christ en gloire », imaginée par Henri Lindegaard, pasteur et peintre, qui signe ici une création à la fois artistique et théologique.

Des brochures explicatives seront mises à votre disposition.

Temple protestant 12 rue du Maréchal Foch, 88100 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est 09 53 01 14 73 https://vosges-meurthe.epudf.org https://www.facebook.com/profile.php?id=100068590353082 L’Église réformée de Saint-Dié trouve son origine dans l’inauguration de l’Oratoire évangélique le 26 octobre 1826, avec le concours des pasteurs de Sainte-Marie-aux-Mines et de Mulhouse. Le 12 septembre 1829, une ordonnance royale décide qu’un pasteur sera attaché à l’Oratoire protestant de Saint-Dié à partir de 1830. La paroisse est alors rattachée successivement au consistoire de Mulhouse, à celui de Sainte-Marie-aux-Mines, puis en 1872 à celui de Nancy.

Après 1870, le protestantisme local connaît un renouveau avec l’arrivée d’ouvriers et d’industriels alsaciens du textile. Le temple de Saint-Dié, construit en 1856 dans un style néo-gothique, est entièrement restauré en 1956 et inauguré le 19 décembre par le pasteur Marc Boegner.

« Le Christ aux sept miracles », vitrail réalisé en 1920 par le maître-verrier Louis Rivier, est installé lors de cette restauration. Les six autres vitraux, conçus par Annie Valloton et réalisés par Ernest Werlé en 1970, complètent cet ensemble remarquable.

Le grand orgue a été construit par le pasteur Pierre Valloton, tandis que « Le Christ en gloire » est une œuvre du pasteur et peintre Henri Lindegaard Municipal.

Aujourd’hui, le temple est utilisé par l’Église protestante unie de Vosges-Meurthe, affectataire pour le culte réformé. parkings gratuits à proximité

Partez à la découverte du temple de Saint-Dié : un conseiller presbytéral sera présent pour répondre à vos questions ou vous guider tout au long de votre visite.

©EPU de Vosges-Meurthe