Thé dansant de la rentrée Saint-Dié-des-Vosges
dimanche 13 septembre 2026 · Saint-Dié-des-Vosges
Informations pratiques
Saint-Dié-des-Vosges
Thé dansant de la rentrée
27 Place de l’Europe Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 14:30:00
fin : 2026-09-13 18:30:00
Date(s) :
2026-09-13
L’association Faraondole organise son thé dansant de la rentrée.Tout public
10 .
27 Place de l’Europe Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 7 66 49 09 83 farandole88100@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Faraondole association organizes its back-to-school tea dance.
L’événement Thé dansant de la rentrée Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-02 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES
À voir aussi à Saint-Dié-des-Vosges (Vosges)
- Sur les traces de l’Art Nouveau, Office de tourisme, Saint-Dié-des-Vosges 19 septembre 2026
- Visite des magasins patrimoniaux, La Boussole, Saint-Dié-des-Vosges 19 septembre 2026
- Exposition Les Vosges dans l’oeil place Georges Trimouille Saint-Dié-des-Vosges 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’exposition «Promenade dans les Vosges. Représenter le paysage», La Boussole, Saint-Dié-des-Vosges 19 septembre 2026
- Atelier Fabrique ton paysage, « de l’autre côté » animé par un.e architecte, Musée Pierre Noël, Saint-Dié-des-Vosges 19 septembre 2026