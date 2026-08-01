Informations pratiques

Saint-Dié-des-Vosges

Friche Fest’4

29 rue de la Gare Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-06 20:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Un marché d’artisans d’art des artisans d’art de la région Grand Est vous présentent leur créations. Cette année le marché s’agrandit et envahit la rue de la gare !Tout public

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29 rue de la Gare Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 7 68 58 41 29 lafriche.art@gmail.com

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English :

An arts and crafts market: artisans from the Grand Est region will be showcasing their creations. This year, the market is expanding and taking over Rue de la Gare!

L’événement Friche Fest’4 Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-08-01 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES