Atelier Fabriquez un panier à arceaux (journée) Lièpvre

Informations pratiques

Lièpvre

Atelier Fabriquez un panier à arceaux (journée)

3 chemin du Frarupt Lièpvre Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-21 10:00:00

fin : 2026-11-22 16:00:00

Date(s) :

2026-11-21

Atelier de découverte de la vannerie à la Ferme d’Argentin initiez-vous à une technique ancestrale toujours d’actualité et apprenez à fabriquer un panier à arceaux, accompagné par des animateurs passionnés. Une journée conviviale, accessible dès 12 ans, avec déjeuner inclus et animations grand public sur place. Sur réservation.

La vannerie est une technique permettant la création d’objets de la vie quotidienne (paniers, corbeilles, sous-plats…), mais aussi des objets techniques (ruches, vans, bordures de jardins…) avec divers végétaux (osier, paille, jonc, ronces…). Ces techniques sont très anciennes, mais sont encore utiles et utilisées aujourd’hui.

En saison froide, les saules sont taillés, ce qui permet de récupérer l’osier qui pourra être employé pour la réalisation de divers objets. C’est le moment idéal pour s’initier à la vannerie !

Accompagnés par les animateurs, vous découvrirez les techniques pour fabriquer un panier à arceaux.

Si vous le souhaitez, vous pouvez emmener votre propre matériel (couteau type opinel, sécateur).

Sur réservation uniquement https://ferme-argentin.com/event/atelier-fabrication-dun-panier-a-arceaux/

Atelier sur 1 journée au choix, soit samedi, soit dimanche.

Cet atelier est accessible aux enfants à partir de 12 ans.

Déjeuner inclus soupe, fromage et dessert.

Renseignements au 03 89 22 19 19 ou par mail info@ferme-argentin.fr

Tarifs 35€ pour les adultes 20€ pour les enfants de 12 à 15 ans et pour les abonnés.

En plus de votre atelier, vous pourrez en profiter pour visiter notre site, et participer aux animations grand public proposées tout au long de la journée. .

3 chemin du Frarupt Lièpvre 68660 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 22 19 19 info@ferme-argentin.com

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English :

Basket-making discovery workshop at Ferme d?Argentin: learn how to make a basket with hoops, accompanied by enthusiastic guides. A fun-filled day, open to children aged 12 and over, with lunch included and on-site activities for the general public. Reservations required.

L’événement Atelier Fabriquez un panier à arceaux (journée) Lièpvre a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme du Val d’Argent