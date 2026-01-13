Balade contée nocturne Lièpvre
vendredi 16 octobre 2026 · Lièpvre
Informations pratiques
Lièpvre
Balade contée nocturne
3 chemin du Frarupt Lièpvre Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-16 18:30:00
fin : 2026-10-17 22:30:00
Date(s) :
2026-10-16
Plongez dans une ambiance mystique à la Ferme d’Argentin, où le monde des esprits et des hommes se frôle. Frissonnez lors d’une balade nocturne contée, suivie d’un repas réconfortant. Réservation obligatoire !
En cette période de l’année, le monde des esprits et le monde des hommes se rapprochent. Personne n’est à l’abri d’une rencontre avec des êtres étranges surgissant de l’obscurité.
Promenez-vous, la nuit tombée, sur les chemins de Ferme d’Argentin, pour frissonner avec des récits mêlant sorcières, dames blanches, loups et autres êtres surgis de l’autre monde.
Pour vous remettre de vos émotions, vous pourrez ensuite vous retrouver autour d’une soupe accompagnée d’une saucisse et d’un dessert (possibilité de menu végétarien).
Durée de la balade contée environ 1h30.
Renseignements au 03 89 22 19 19 ou info@ferme-argentin.com .
3 chemin du Frarupt Lièpvre 68660 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 22 19 19 info@ferme-argentin.com
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English :
Immerse yourself in a mystical atmosphere at La Ferme d’Argentin, where the world of spirits and men rub shoulders. Experience the thrill of a storytelling evening stroll, followed by a comforting meal. Reservations essential!
L’événement Balade contée nocturne Lièpvre a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de tourisme du Val d’Argent
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