Atelier Initiation à la vannerie Lièpvre
samedi 14 novembre 2026 · Lièpvre
Informations pratiques
Lièpvre
Atelier Initiation à la vannerie
3 chemin du Frarupt Lièpvre Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-14 10:00:00
fin : 2026-11-15 12:00:00
Date(s) :
2026-11-14
Initiez-vous à l’art de la vannerie et façonnez vos propres objets en osier, selon un savoir-faire ancestral.
Découvrez et apprenez les gestes de la vannerie
La vannerie est une technique permettant la création d’objets de la vie quotidienne (paniers, corbeilles, sous-plats…), mais aussi des objets techniques (ruches, vans, bordures de jardins…) avec divers végétaux (osier, paille, jonc, ronces…). Ces techniques sont très anciennes, mais sont encore utiles et utilisées aujourd’hui. En saison froide, les saules sont taillés, ce qui permet de récupérer l’osier qui pourra être employé pour la réalisation de divers objets. C’est le moment idéal pour s’initier à la vannerie.
Accompagnés par Isabelle et les animateurs de la Ferme d’Argentin, découvrez les principes et les différentes étapes de la vannerie choisir ses brins, comment démarrer un fond de panier, comment insérer et entrecroiser les brins. Le but de la journée sera de concevoir un panier à arceaux. Au fil des heures, vous verrez votre création évoluer et se concrétiser.
Réservations https://ferme-argentin.com/event/initiation-a-la-vannerie-6 .
3 chemin du Frarupt Lièpvre 68660 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 22 19 19 info@ferme-argentin.com
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English :
Introduce yourself to the art of wickerwork and make your own wicker objects, using ancestral know-how.
L’événement Atelier Initiation à la vannerie Lièpvre a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de tourisme du Val d’Argent
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