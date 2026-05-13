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Atelier famille “Apprentis papetiers et création naturelles” Montmorillon

Atelier famille “Apprentis papetiers et création naturelles” Montmorillon

Atelier famille “Apprentis papetiers et création naturelles” Montmorillon mercredi 8 juillet 2026.

Adresse : 2 Place du Vieux Marché

Ville : 86500 Montmorillon

Département : Vienne

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Montmorillon

Atelier famille “Apprentis papetiers et création naturelles”

2 Place du Vieux Marché Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-08-19 17:00:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-08-19

Venez réaliser votre propre papier en vous inspirant des techniques anciennes, grâce à celui-ci vous pourrez l’agrémenter avec des matériaux naturels.
Goûter en fin d’atelier   .

2 Place du Vieux Marché Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32  ecomusee.mrc86@laposte.net

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English : Atelier famille “Apprentis papetiers et création naturelles”

L’événement Atelier famille “Apprentis papetiers et création naturelles” Montmorillon a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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