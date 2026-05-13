Atelier famille “Apprentis papetiers et création naturelles” Montmorillon
Atelier famille “Apprentis papetiers et création naturelles” Montmorillon mercredi 8 juillet 2026.
Montmorillon
Atelier famille “Apprentis papetiers et création naturelles”
2 Place du Vieux Marché Montmorillon Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-08-19 17:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-08-19
Venez réaliser votre propre papier en vous inspirant des techniques anciennes, grâce à celui-ci vous pourrez l’agrémenter avec des matériaux naturels.
Goûter en fin d’atelier .
2 Place du Vieux Marché Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32 ecomusee.mrc86@laposte.net
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English : Atelier famille “Apprentis papetiers et création naturelles”
L’événement Atelier famille “Apprentis papetiers et création naturelles” Montmorillon a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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