Montmorillon

Atelier famille “Apprentis papetiers et création naturelles”

2 Place du Vieux Marché Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:30:00

fin : 2026-08-19 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-08-19

Venez réaliser votre propre papier en vous inspirant des techniques anciennes, grâce à celui-ci vous pourrez l’agrémenter avec des matériaux naturels.

Goûter en fin d’atelier .

2 Place du Vieux Marché Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 02 32 ecomusee.mrc86@laposte.net

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English : Atelier famille “Apprentis papetiers et création naturelles”

L’événement Atelier famille “Apprentis papetiers et création naturelles” Montmorillon a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne